CD Projekt RED заключила с Sony крупное партнёрское соглашение о рекламной кампании The Witcher 4. Об этом студия сообщила в квартальном финансовом отчете. Соглашение было подписано 24 ноября, однако ни одна из сторон не раскрыла его финансовые условия.

Помимо маркетинга, соглашение касается присутствия игр студии на платформах PlayStation и в подписке PlayStation Plus. Какие именно проекты войдут в каталог, пока неизвестно. Финансовый директор CD Projekt Пётр Нелюбович отметил, что партнёрство должно положительно повлиять на бизнес и финансовые результаты компании как в этом году, так и в последующие годы.

Станет ли «Ведьмак 4» эксклюзивом

Нет. Игра, как и раньше, выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а релиз запланирован на 2028 год. Впрочем, судя по опыту с GTA VI, такой «рекламный эксклюзив» может выглядеть весьма показательно. Перед выходом игры Rockstar заключила аналогичное соглашение с PlayStation, и в трейлерах красовалась надпись о том, что игра лучше всего работает на PlayStation 5, а консоль конкурента в рекламных материалах вообще не упоминалась. По данным аналитиков, на PS5 пришлось около 75% продаж GTA VI.

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Для Xbox это ещё один неприятный сигнал. Ранее CD Projekt RED тесно сотрудничала именно с Microsoft, продвигая The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Теперь, похоже, трейлеры и геймплейные ролики «Ведьмака 4» будут чаще появляться на презентациях State of Play. Расходы студии на разработку тем временем выросли примерно с 282 млн долларов в конце 2025 года до 417 млн долларов на конец сентября 2026-го, и в основном за счёт The Witcher 4, Cyberpunk 2 и дополнения к «Ведьмаку 3».

Напомним, ранее мы писали, чем Цири в The Witcher 4 будет отличаться от Геральта.