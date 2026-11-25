Microsoft взялась за аппетиты Windows 11 к оперативной памяти. На конференции Ignite 2026 компания сообщила, что переработала собственные приложения и фоновые службы, чтобы освободить больше ресурсов для других программ. Больше всего это должны почувствовать владельцы компьютеров с 8 и 16 ГБ ОЗУ.

По данным Microsoft, оптимизация Defender, OneDrive и Purview позволила сократить потребление памяти более чем на 500 МБ. Еще 360 МБ удалось сэкономить благодаря изменениям в Microsoft 365. В общей сложности получается более 860 МБ.

Как удалось сэкономить память

Разработчики изменили работу самой Windows и её фоновых служб. Теперь система старается не загружать лишние компоненты, а программы, использующие одинаковые технологии, могут совместно использовать часть памяти. По словам руководителя инженерной команды Windows Яна ЛеГроу, особое внимание уделили компьютерам с 8 и 16 ГБ ОЗУ. Он отметил, что на фоне подорожания памяти увеличение её объёма заметно влияет на стоимость ПК.

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Изменения коснулись и производительности. По данным Microsoft, приложения Office на компьютерах с 8 ГБ ОЗУ стали работать на 10% быстрее. А октябрьская сборка Windows 11 справилась со смешанной нагрузкой на 21% быстрее, чем январская. Во время сравнения одновременно работали видеозвонок в Teams, видео в 4K, 20 вкладок Edge, Outlook и большие файлы Microsoft 365.

Что показали независимые тесты

Журналисты проверили заявления компании на практике. На ноутбуке с 8 ГБ ОЗУ после перехода с Windows 11 25H2 на 26H2 потребление памяти сразу после перезагрузки снизилось с 5 до 3,3 ГБ. На другом компьютере с 16 ГБ удалось освободить до 2 ГБ. Аналогичный результат был получен и на виртуальной машине с 8 ГБ, где потребление памяти уменьшилось с 4,1 ГБ до 2,8–3,2 ГБ. Правда, после открытия ленты виджетов показатель снова рос.

В Microsoft отмечают, что оптимизация полезна и для компьютеров с большим объемом памяти. Для украинских пользователей это особенно актуально, ведь ноутбуки с 8 ГБ ОЗУ по-прежнему остаются одними из самых популярных в бюджетном сегменте, а докупить память, учитывая её подорожание, теперь недёшево.

Напомним, ранее мы писали, что «ускоренная» Windows 11 26H2 разочаровала в тестах PC Games Hardware.