«Ускоренная» Windows 11 26H2 разочаровала в тестах: что показали измерения PC Games Hardware

В первых отзывах о Windows 11 26H2 пользователи отмечали ускорение работы системы. Немецкое издание PC Games Hardware решило это проверить, и результаты оказались значительно скромнее, чем обещали отзывы.

Для теста были выбраны «Проводник», «Калькулятор», «Блокнот» и Paint. Каждую программу запускали по десять раз с панели задач, записывая процесс с частотой 120 кадров в секунду. Учитывали время от клика по значку до полного появления интерфейса, после чего рассчитывали медианные значения.

В «Калькуляторе», «Блокноте» и Paint разница между версиями оказалась минимальной. В 26H2 «Блокнот» открывался примерно на 13 мс быстрее, Paint — почти на столько же медленнее, а «Калькулятор» отставал на 8 мс. По оценке авторов, такие расхождения находятся в пределах погрешности измерений и не дают ни одной из версий явного преимущества.

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Журналисты объясняют это тем, что часть ускорений появилась ещё в 25H2. Августовское обновление принесло Low Latency Profile — механизм, который на короткое время повышает частоту процессора при запуске приложений. Поэтому переход на 26H2 сам по себе не обязательно делает их быстрее.

Больше всего из общей картины выбился «Провідник»: в 25H2 его интерфейс появлялся за 445,83 мс, а в 26H2 — за 725 мс, то есть примерно на 63 % медленнее. Впрочем, чистым сравнением этот результат не назовешь: во время измерений «Проводник» показывал разное содержимое, поэтому на время загрузки могли повлиять другие факторы.