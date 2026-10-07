Прискорена» Windows 11 26H2 розчарувала в тестах: що показали заміри PC Games Hardware

У перших відгуках про Windows 11 26H2 користувачі писали про прискорення роботи системи. Німецьке видання PC Games Hardware вирішило це перевірити, і результати виявилися значно скромнішими, ніж обіцяли відгуки.

Для тесту обрали «Провідник», «Калькулятор», «Блокнот» і Paint. Кожну програму запускали по десять разів із панелі завдань, записуючи процес із частотою 120 кадрів на секунду. Враховували час від кліку на значок до повної появи інтерфейсу, після чого розраховували медіанні значення.

У «Калькулятора», «Блокнота» та Paint різниця між версіями виявилася мінімальною. У 26H2 «Блокнот» відкривався приблизно на 13 мс швидше, Paint майже на стільки ж повільніше, а «Калькулятор» програвав 8 мс. За оцінкою авторів, такі розбіжності лежать у межах похибки вимірювань і не дають жодній із версій явної переваги.

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Пояснення журналісти бачать у тому, що частина прискорень з’явилася ще у 25H2. Серпневе оновлення принесло Low Latency Profile, механізм, який на короткий час підвищує частоту процесора під час запуску застосунків. Тож перехід на 26H2 сам собою не обов’язково робить їх швидшими.

Найбільше з картини вибився «Провідник»: у 25H2 його інтерфейс з’являвся за 445,83 мс, а в 26H2 за 725 мс, тобто приблизно на 63% повільніше. Утім, чистим порівнянням цей результат не назвеш: під час замірів «Провідник» показував різний вміст, тож на час завантаження могли вплинути інші чинники.