Motorola запустила бета-тестирование Android 17 для 14 смартфонов. Есть ли среди них ваш и кто сможет принять участие в программе

Motorola продолжает развертывать Android 17 на своих смартфонах. Стабильную версию системы уже получили более десяти моделей, а теперь компания открыла регистрацию на бета-тестирование ещё для 14 устройств. Среди них есть как бюджетные Moto G, так и складные Razr. Впрочем, попасть в программу смогут не все желающие.

Какие модели есть в списке

Motorola опубликовала на официальном форуме список смартфонов, владельцы которых могут подать заявку. В него входят Moto G Stylus 2025 и 2026, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Moto G37, G47, G67, G77, G87, Moto G Max, Edge 60 Stylus, а также складные Razr 50, Razr 60 и Razr 70.

Доступность зависит от региона. Для некоторых моделей, в частности для Razr 50, 60 и 70, регистрация пока открыта только в Бразилии. Другие смартфоны участвуют в программе также в Европе, Азии и Латинской Америке. Входит ли Украина в число регионов, компания не уточняет, поэтому стоит проверить на форуме Motorola для конкретной модели.

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Как присоединиться

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте сообщества Motorola, добавить смартфон в свой профиль и дать согласие на участие в программе Motorola Feedback Network. После этого остаётся выбрать подходящее тестирование и отправить заявку. Количество мест ограничено, поэтому даже после регистрации доступ к прошивке не гарантирован. Компания предупреждает, что бета-версии могут содержать ошибки и работать нестабильно, поэтому устанавливать их на основной смартфон стоит только при готовности к риску.

Что принесет Android 17

Система меняет интерфейс. Функция Live Updates теперь отображает уведомления вокруг выреза фронтальной камеры, подобно Dynamic Island в iPhone. Переработаны меню настроек, оформление строки состояния, значки Wi-Fi, мобильной сети и батареи, а также панель громкости. На экране блокировки появились новые часы, шрифты и варианты оформления, хотя эффекта глубины пока нет.

Среди других новинок — ИИ-помощник Qira, режим Landscape Stereo для стереозвука в горизонтальном положении, улучшенная яркость HDR и раздел с информацией о состоянии аккумулятора. Сроки выхода новых бета-версий Motorola не называет.

Что это означает для Украины

Часть моделей из списка официально продается и у нас. В частности, Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion и Razr 50 поступали в украинские магазины, поэтому их владельцы могут попробовать подать заявку на участие в тестировании. Однако, если Украина не включена в список регионов для конкретной модели, остается ждать стабильной версии Android 17, которая, судя по текущим темпам, может появиться в ближайшие месяцы.