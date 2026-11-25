Microsoft узялася за апетити Windows 11 до оперативної пам’яті. На конференції Ignite 2026 компанія розповіла, що переробила власні застосунки та фонові служби, аби звільнити більше ресурсів для інших програм. Найбільше це мають відчути власники комп’ютерів із 8 і 16 ГБ ОЗП.

За даними Microsoft, оптимізація Defender, OneDrive і Purview дала змогу скоротити споживання пам’яті більш ніж на 500 МБ. Ще 360 МБ вдалося заощадити завдяки змінам у Microsoft 365. Загалом виходить понад 860 МБ.

Як вдалося заощадити пам’ять

Розробники змінили роботу самої Windows та її фонових служб. Тепер система намагається не завантажувати зайві компоненти, а програми, які використовують однакові технології, можуть спільно використовувати частину пам’яті. За словами керівника інженерної команди Windows Яна ЛеГроу, особливу увагу приділили комп’ютерам із 8 і 16 ГБ ОЗП. Він зазначив, що на тлі подорожчання пам’яті збільшення її обсягу помітно впливає на вартість ПК.

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Зміни торкнулися і продуктивності. За даними Microsoft, застосунки Office на комп’ютерах із 8 ГБ ОЗП почали працювати на 10% швидше. А жовтнева збірка Windows 11 впоралася зі змішаним навантаженням на 21% швидше за січневу. Під час порівняння одночасно працювали відеодзвінок у Teams, відео в 4K, 20 вкладок Edge, Outlook і великі файли Microsoft 365.

Що показали незалежні тести

Журналісти перевірили заяви компанії на практиці. На ноутбуці з 8 ГБ ОЗП після переходу з Windows 11 25H2 на 26H2 споживання пам’яті одразу після перезавантаження знизилося з 5 до 3,3 ГБ. На іншому комп’ютері з 16 ГБ вдалося звільнити до 2 ГБ. Схожий результат отримали і на віртуальній машині з 8 ГБ, де витрата пам’яті зменшилася з 4,1 ГБ до 2,8–3,2 ГБ. Щоправда, після відкриття стрічки віджетів показник знову зростав.

У Microsoft наголошують, що оптимізація корисна й для комп’ютерів із великим обсягом пам’яті. Для українських користувачів це особливо актуально, адже ноутбуки з 8 ГБ ОЗП досі залишаються одними з найпопулярніших у бюджетному сегменті, а докупити пам’ять з огляду на її здорожчання тепер недешево.

Нагадаємо, раніше ми писали, що «прискорена» Windows 11 26H2 розчарувала в тестах PC Games Hardware.