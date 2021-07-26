Експерти розповіли, що відбувається коли ви відключаєте «Оптимізацію MIUI»
Одні кажуть що ця функція не потрібна і тільки обмежує можливості системи, інші стверджують, що якщо її відключити, смартфон Xiaomi перестане нормально працювати.
Ця стаття є нашою відповіддю на питання щодо «Оптимізації MIUI», адже велика кількість користувачів стикається з наслідками її відключення, при цьому абсолютно не зв’язуючи виниклі проблеми з “якимось там пунктом в налаштуваннях”, а даремно.
Для початку давайте простими словами позначимо, що таке:
- Оптимізація MIUI – це набір інструкцій і правил, завдяки яким система розуміє на якому смартфоні вона працює і як саме потрібно управляти (наприклад) частотою процесора, в які моменти потрібно очистити оперативну пам’ять, обмежити енергоспоживання і так далі.
До речі, якщо після оновлення можливість відключити оптимізацію відсутня, не потрібно переживати, досить просто зайти в «Меню для розробників» -> пройти в кінець сторінки і натиснути на «Відновити значення за замовчуванням», після чого перемикач знову з’явиться і відключення стане можливим.
Ну а тепер давайте по пунктах розберемо що відбувається після відмови від оптимізації. Так як на різних прошивках ця дія викличе різний ефект, ми перерахуємо всі варіанти з якими стикалися у своїй практиці:
- Так як система перестає розуміти на якій моделі смартфона вона працює, в налаштування додаються (якщо їх не було) кілька пунктів, в тому числі «Активний екран» (навіть якщо у вас смартфон з IPS дисплеєм). Тобто в теорії, ви можете отримати AOD (Always on display) навіть на бюджетному Redmi, але робити це ми не рекомендуємо.
- Значки додатків перестають мати єдину форму.
- Контакти в деяких месенджерах (а іноді і в самій системі) перестають коректно відображатися. Будуть тільки телефони, без імен.
- Може пропасти можливість встановлення користувальницьких мелодій на дзвінок.
- Повідомлення від деяких додатків можуть не приходити, хоча в налаштуваннях все виставлено правильно.
- Дозволи абсолютно всіх програм доведеться видати заново. Але врахуйте, що станеться це тільки після включення, тому краще самостійно запустити потрібні та налаштувати доступ до пам’яті, розташування.
- У випадку з новими моделями, на процесорах 700 серії від Qualcomm, відбувається неправильний розподіл оперативної пам’яті на виконання системних процесів, через що кількість вільної ОЗП значно зменшується.
- При спробі передати фото або файл в якому-небудь месенджері, ви можете побачити помилку доступу до пам’яті.
- В інформації про стан сховища може відображатися невірна інформація, особливо про розподіл «Інше».
- У разі якщо на вашому смартфоні встановлений новий тип датчика наближення (AI Elliptic Labs inner beauty) можуть з’являтися проблеми з включенням / виключенням екрану при розмові. Так як робота цих типів датчиків залежить і від програмної частини.
- Шрифти можуть відображатися некоректно, особливо якщо до відключення ви використовували стандартний.
- Смартфон може підвищувати частоту роботи процесора навіть в найпростіших завданнях, що неминуче викличе тротлінг і підвищену витрату заряду акумулятора.
- Налаштування DPI (кількість пікселів на дюйм) скинуться до дефолтних.
- Перестає працювати знімок екрана за допомогою жесту трьох пальців.
- На деяких смартфонах POCO, користувачі скаржилися на мерехтіння екрану при використанні частоти оновлення 120 Гц.
Це всі можливі проблеми після відключення оптимізації MIUI і зараз ви уявляєте, що буде з вашим смартфоном, якщо ви раптом захочете виконати цю нехитру процедуру.
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