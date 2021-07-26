Експерти розповіли, що відбувається коли ви відключаєте «Оптимізацію MIUI»

Одні кажуть що ця функція не потрібна і тільки обмежує можливості системи, інші стверджують, що якщо її відключити, смартфон Xiaomi перестане нормально працювати.





Ця стаття є нашою відповіддю на питання щодо «Оптимізації MIUI», адже велика кількість користувачів стикається з наслідками її відключення, при цьому абсолютно не зв’язуючи виниклі проблеми з “якимось там пунктом в налаштуваннях”, а даремно.

Для початку давайте простими словами позначимо, що таке:

Оптимізація MIUI – це набір інструкцій і правил, завдяки яким система розуміє на якому смартфоні вона працює і як саме потрібно управляти (наприклад) частотою процесора, в які моменти потрібно очистити оперативну пам’ять, обмежити енергоспоживання і так далі.

До речі, якщо після оновлення можливість відключити оптимізацію відсутня, не потрібно переживати, досить просто зайти в «Меню для розробників» -> пройти в кінець сторінки і натиснути на «Відновити значення за замовчуванням», після чого перемикач знову з’явиться і відключення стане можливим.

Ну а тепер давайте по пунктах розберемо що відбувається після відмови від оптимізації. Так як на різних прошивках ця дія викличе різний ефект, ми перерахуємо всі варіанти з якими стикалися у своїй практиці:

Так як система перестає розуміти на якій моделі смартфона вона працює, в налаштування додаються (якщо їх не було) кілька пунктів, в тому числі «Активний екран» (навіть якщо у вас смартфон з IPS дисплеєм). Тобто в теорії, ви можете отримати AOD (Always on display) навіть на бюджетному Redmi, але робити це ми не рекомендуємо. Значки додатків перестають мати єдину форму. Контакти в деяких месенджерах (а іноді і в самій системі) перестають коректно відображатися. Будуть тільки телефони, без імен. Може пропасти можливість встановлення користувальницьких мелодій на дзвінок. Повідомлення від деяких додатків можуть не приходити, хоча в налаштуваннях все виставлено правильно. Дозволи абсолютно всіх програм доведеться видати заново. Але врахуйте, що станеться це тільки після включення, тому краще самостійно запустити потрібні та налаштувати доступ до пам’яті, розташування. У випадку з новими моделями, на процесорах 700 серії від Qualcomm, відбувається неправильний розподіл оперативної пам’яті на виконання системних процесів, через що кількість вільної ОЗП значно зменшується. При спробі передати фото або файл в якому-небудь месенджері, ви можете побачити помилку доступу до пам’яті. В інформації про стан сховища може відображатися невірна інформація, особливо про розподіл «Інше». У разі якщо на вашому смартфоні встановлений новий тип датчика наближення (AI Elliptic Labs inner beauty) можуть з’являтися проблеми з включенням / виключенням екрану при розмові. Так як робота цих типів датчиків залежить і від програмної частини. Шрифти можуть відображатися некоректно, особливо якщо до відключення ви використовували стандартний. Смартфон може підвищувати частоту роботи процесора навіть в найпростіших завданнях, що неминуче викличе тротлінг і підвищену витрату заряду акумулятора. Налаштування DPI (кількість пікселів на дюйм) скинуться до дефолтних. Перестає працювати знімок екрана за допомогою жесту трьох пальців. На деяких смартфонах POCO, користувачі скаржилися на мерехтіння екрану при використанні частоти оновлення 120 Гц.

Це всі можливі проблеми після відключення оптимізації MIUI і зараз ви уявляєте, що буде з вашим смартфоном, якщо ви раптом захочете виконати цю нехитру процедуру.