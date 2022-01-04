В найближчому майбутньому смартфонів не буде: що їх замінить?

Епоха функціональних пристроїв, розумних телефонів, незабаром неминуче піде в минуле. Що ж прийде на зміну? Напевно, ще більш технологічні гаджети. Системи мобільного зв’язку постійно вдосконалюються. Спробуємо зрозуміти, що замінить смартфон найближчими роками.





Реальність – віртуальна та змінена

Пристрої, які істотно змінюють сприйняття, створюють віртуальну (VR) і доповнену реальність (AR), ось-ось мають з’явитися у широкому використанні. Швидше за все, зовні вони виглядатимуть як легкі прозорі окуляри або спеціальні лінзи. І за функціональними можливостями нові гаджети залишать смартфони далеко позаду.

Як свого часу розумні телефони значно перевершили звичайні кнопкові термінали. Навіть перші комунікатори не мають сенсорного екрану. Отже, процес заміни просто неминучий. Єдине, що поки що гальмує впровадження нових технологій – це їхнє прийняття суспільством. З позиції правових та соціальних аспектів.

Стрибок у майбутнє

VR/AR пристрої з’явилися відносно давно, 3-4 роки тому. Але на той момент були дуже дорогими. До того ж у суспільстві до них ставилися насторожено. У 2017 році шолом віртуальної реальності у спеціальній комплектації для проведення інтерактивних турів коштував близько 1,2 тисяч доларів. І це не рахуючи самого комп’ютера в топовому оснащенні, на який тоді потрібно близько 3 тисяч доларів. Зрозуміло, не кожен міг собі тоді таке дозволити.

І масовими продукти VR/AR вважатися не могли. Але вже в 2019 з’явилися пристрої не тільки за прийнятною (до 400 доларів) ціною, а й такі, що не потребують зв’язку з ноутбуки чи ПК. Наприклад, Oculus Quest. Та й трансльована картинка стала набагато кращою. Це суттєвий прорив.

Де все це використати

Одна з основних галузей реалізації VR/AR – комп’ютерні ігри. Їх з кожним днем ​​стає дедалі більше. Ті, хто спробували геймплей в альтернативній реальності, вже не хочуть повертатися до звичайних екранів. Наскільки б великими, і з чітким зображенням вони не були.

Якщо згадувати ігровий простір взагалі, то варто також зупинитися на розрахованих на багато користувачів стратегіях або квестах. У деяких із них, наприклад, таких, як Dr. Grordbort’s Invaders, відбувається злиття реальної обстановки в кімнаті та віртуальної. В результаті гравець отримує свою індивідуальну локацію.

Але не варто думати, що крім індустрії розваг VR/AR нема де застосувати. А як же віртуальні подорожі? Такий тур анітрохи не гірший за звичайний. Усі ефекти, включаючи візуальні та звукові, зберігаються. Іноді до якихось місць неможливо потрапити фізично. А змінена реальність дарує шанс перенестись навіть до Стародавньої Греції в епоху Аристотеля, Архімеда. Опинитись у центрі історичних подій.

Використання у сфері освіти дозволяє прискорити процес. Зробити його значно цікавішим, змістовнішим. Те, що «віртуальне» навчання буде ефективнішим за звичайне, підтверджують результати досліджень.

Але є й небезпечні моменти. Грані між реальностями можуть зникнути зовсім. Людині все складніше розділяти два світи. Потім неминуче постраждає приватність. Приватного життя просто не буде – пристрої віртуальної реальності точно знатимуть, куди подивився власник, де він був, що планує зробити. Ну, і правові, соціальні аспекти, як і раніше, не визначені. Стане важливо, коли і кому можна використовувати AR/VR, а кому ні.