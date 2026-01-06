Samsung готує революцію камер у Galaxy S27 Ultra: інсайдер розкрив перші подробиці

Поки світ очікує на вихід лінійки Galaxy S26, в мережі вже з’явилися чутки про флагмани 2027 року. Авторитетний інсайдер Ice Universe повідомляє, що Samsung Galaxy S27 Ultra отримає кардинально нову систему камер, щоб наздогнати конкурентів.

Що зміниться? За даними джерела, корейський гігант планує замінити датчики для трьох модулів:

основної камери;

надширококутного об’єктиву;

фронтальної камери.

Це довгоочікуване оновлення, адже починаючи з Galaxy S23 Ultra і (за попередніми даними) аж до Galaxy S26 Ultra, компанія використовує один і той самий 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP2. Через цю стагнацію сучасні китайські флагмани вже зараз виглядають більш досконалими технічно.

Що залишиться без змін? Інсайдер зазначає, що революція торкнеться не всього: два телеоб’єктиви (зум-камери) у S27 Ultra залишаться такими самими, як і в моделі S26 Ultra. Які саме нові сенсори планує встановити Samsung, поки що не розголошується.