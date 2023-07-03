Українців застерегли від покупки смартфонів з еко-шкіри

Виробники смартфонів нерідко експериментують з матеріалами, і, крім пластику, ми вже бачили задні кришки з металу, скла, кераміки. А з недавніх пір набирає тренд ще й покриття корпусу із еко-шкіри. Рекомендуємо триматися від нього якнайдалі.

За фактом “еко-шкіра” – той же дешевий пластик, поверх якого натягують силіконову плівку з текстурою, що нагадує справжню шкіру. Поки покриття нове, виглядає воно непогано, але чим довше експлуатується пристрій, тим гірше. Еко-шкіра починає облазити, оголюючи пластик, і виглядає це просто огидно.

Результат ви можете побачити на фотографіях. Так виглядатиме смартфон, покритий еко-шкірою, через 1-2 роки експлуатації. Що подвійно дивно, компанії просувають подібний тип покриття не лише у бюджетних смартфонах, а й у флагманах. Наприклад, у Xiaomi 13 Ultra та Vivo X90 Pro+.

Можливо, це просто ще один хитрий спосіб змусити споживача частіше міняти смартфони. Але вже не через повільну роботу системи або погіршення автономності, а просто через вбитий зовнішній вигляд.