Samsung показала смартфон, який можна носити як браслет на руці

Знаєте, що набридло найбільше в сучасних смартфонах і ноутбуках? Одноманітність!

Щороку одне й те саме: екран трохи більший, камера трохи краща, а сам гаджет трохи дорожчий. Нудьга! Це розуміють і у великих компаніях – ось чому Motorola, Lenovo і Samsung шукають способи нас здивувати.

Останні навіть змогли зробити це. Samsung показала концепт під назвою Cling Band – суміш телефону, розумного годинника і фітнес-трекера, який згинається і обертається навколо вашого зап’ястя.

Кому це потрібно? Хороше запитання. Розумні годинники стають дедалі розумнішими, але у них, як і раніше, крихітні екрани і щось писати на них – просто мука.

А тепер уявіть собі величезний тачскрін прямо на руці – і фотки погортати, і в інтернет залізти, і повідомлення в Telegram набирати набагато зручніше!

І там, де Samsung, найчастіше опиняються й інші компанії. Чого тільки вартий тренд зі складними смартфонами. А це означає, що якщо корейці все ж випустять Cling Band як масовий продукт, появи подібного від умовної Motorola або Xiaomi довго чекати не доведеться.