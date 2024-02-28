Samsung показала смартфон, який можна носити як браслет на руці
Знаєте, що набридло найбільше в сучасних смартфонах і ноутбуках? Одноманітність!
Щороку одне й те саме: екран трохи більший, камера трохи краща, а сам гаджет трохи дорожчий. Нудьга! Це розуміють і у великих компаніях – ось чому Motorola, Lenovo і Samsung шукають способи нас здивувати.
Останні навіть змогли зробити це. Samsung показала концепт під назвою Cling Band – суміш телефону, розумного годинника і фітнес-трекера, який згинається і обертається навколо вашого зап’ястя.
Кому це потрібно? Хороше запитання. Розумні годинники стають дедалі розумнішими, але у них, як і раніше, крихітні екрани і щось писати на них – просто мука.
А тепер уявіть собі величезний тачскрін прямо на руці – і фотки погортати, і в інтернет залізти, і повідомлення в Telegram набирати набагато зручніше!
І там, де Samsung, найчастіше опиняються й інші компанії. Чого тільки вартий тренд зі складними смартфонами. А це означає, що якщо корейці все ж випустять Cling Band як масовий продукт, появи подібного від умовної Motorola або Xiaomi довго чекати не доведеться.
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