Китайці випустили смартфон на базі Snapdragon 8 Gen 1 за рекордно низькою ціною

Китайська марка iQOO офіційно представила новий смартфон, що претендує на титул найдоступнішого у світі флагманського апарату – модель iQOO Neo 6. Незважаючи на наявність справжнього топового процесора Snapdragon 8 Gen 1, гаджет пропонується за смішною за мірками класу ціною 440 доларів.





Це за версію з 8 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті. Також є версії з 8/256 та 12/256 Гбайт, оцінені в 470 та 520 доларів відповідно. Гаджет обладнаний якісним AMOLED-екраном на матриці Samsung E4 діагоналлю 6,62 дюйми з роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з підвищеною кадровою частотою в 120 Гц, вбудованим сканером відбитків пальців та отвором посередині верхньої грані під 16-мегапіксельну фронтальну камеру із сенсором Samsung S5K3P9.

Основна камера отримала 64-мегапіксельний датчик Samsung S5KGW1P з ширококутним об’єктивом та оптичною стабілізацією зображення, 12-мегапіксельний сенсор Samsung S5K3L6 з надширококутним об’єктивом з кутом огляду 116° та 2-мегапіксельний монохромний датчик.

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