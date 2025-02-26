Названо кращі смарт-годинники на кінець лютого

Перше місце в Apple Watch Series 10. Він легший і тонший за попередню модель, а ще швидше заряджається і може похвалитися якіснішим дисплеєм

Головним недоліком Apple Watch Series 10 є те, що використовувати їх можна тільки з iPhone.

На другому місці Samsung Galaxy Watch 7, один із найлегших і найфункціональніших смарт-годинників на ринку. Крім того, він не надто дорогий і підтримує функції на основі ШІ.

Найкращим смарт-годинником для Android є Google Pixel Watch 3 у 45-міліметровому виконанні. Він дуже автономний (48 годин), елегантний і з усіма необхідними функціями.

Найвдалішим бюджетним розумним годинником для iPhone залишається Apple Watch SE (2022). Версія на 40 мм дуже хороша для людей з маленькими руками (дітей і дівчат). Людям, які захоплюються спортом, має сенс розглянути Garmin Venu 3 з безліччю спортивних режимів і дуже точними датчиками.

Найбільш автономним смарт-годинником для iPhone є преміальний Apple Watch Ultra 2. У нормальному режимі він працює 36 годин, а в енергоефективному – 72. Найбільш підходяща модель для людей, які професійно займаються бігом, це Garmin Forerunner 265. А з відстеженням показників здоров’я найкраще справляються флагманські Samsung Galaxy Watch Ultra.