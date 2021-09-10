Суперкамера на 50 МП в смартфоні дешевше 9 тисяч гривень. І це не Xiaomi

Компанія Vivo поповнила свій асортимент смартфонів ще однією бюджетною моделлю. Це Vivo Y21s.





Апарат отримав дисплей з діагоналлю 6,51 дюйма і матрицею IPS. роздільна здатність HD +, 1600х720 пікселів. Частота оновлення стандартна – 60 Гц.

Працює Vivo Y21s на процесорі MediaTek Helio G80 в поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті. Обсяг вбудованого флеш-накопичувача 128 ГБ. Є слот під карту пам’яті microSD. Оперативну пам’ять можна збільшити ще на 1 ГБ при необхідності шляхом створення віртуального розділу.

Операційна система в телефоні – Android 11, яка працює в поєднанні з фірмовим інтерфейсом виробника FunTouch OS 11.1.

Ємність батареї – 5000 мАг, є підтримка швидкої зарядки на 18 Вт. Роз’єм для зарядки – порт USB-C

Фронтальна камера поміщена в каплевидний виріз у верхній частині дисплея і її роздільна здатність 8 МП. Тильна камера – потрійна, і головного модуля в ній на 50 МП. Vivo Y21s – перша модель середнього рівня цього виробника, яка отримала такий потужний датчик. Два інших модуля – по 2 МП, це макродатчик і датчик глибини.

Новинка підтримує мережу Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0. Є стандартний роз’єм 3,5 мм під навушники. Сканер відбитків пальців розміщений на бічній грані.

Важить апарат 182 г, а його товщина – 8 мм.

Купити Vivo Y21s можна за 8400 гривень. Пропонується в корпусі двох кольорів – опівнічно-синій і перлинно-білий.