Біткоїну передбачили рекордне зростання

Біткоїн прагне рекордного зростання в найближчому кварталі 2023 року, востаннє такий стрибок курсу фіксувався в 2021 році. Про це повідомляє агентство Bloomberg .

«Біткоїн виріс на 70% з початку 2023 року. Частина зусиль щодо підтримки ліквідності в банківському секторі США виявилася позитивним фактором для ризикованих активів і допомогла криптовалюті та золоту», — зазначив керівник відділу досліджень Pepperstone Group Кріс Вестон .

Відродження біткоїну допомогло ринку цифрових активів збільшити вартість приблизно на $390 млрд 2023 року після обвалу на $1,5 трлн минулого року. Нині курс біткоїну залишився на рівні $28 тис., але аналітики очікують на продовження рекордного зростання.

«Біткоїн йде за бичачою моделлю. Наші розрахунки вказують на цільову ціну близько 35 тисяч доларів.

Деякі аналітики стверджують, що зростання токена пов’язане з тим, що його розглядають як засіб захисту від проблем у банківському секторі США та Європи та як спосіб пом’якшити наслідки цих проблем для економіки.