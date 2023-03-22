Біткоїну передбачили рекордне зростання

Біткоїн прагне рекордного зростання в найближчому кварталі 2023 року, востаннє такий стрибок курсу фіксувався в 2021 році. Про це повідомляє агентство Bloomberg .
«Біткоїн виріс на 70% з початку 2023 року. Частина зусиль щодо підтримки ліквідності в банківському секторі США виявилася позитивним фактором для ризикованих активів і допомогла криптовалюті та золоту», — зазначив керівник відділу досліджень Pepperstone Group Кріс Вестон .
Відродження біткоїну допомогло ринку цифрових активів збільшити вартість приблизно на $390 млрд 2023 року після обвалу на $1,5 трлн минулого року. Нині курс біткоїну залишився на рівні $28 тис., але аналітики очікують на продовження рекордного зростання.
«Біткоїн йде за бичачою моделлю. Наші розрахунки вказують на цільову ціну близько 35 тисяч доларів.
Деякі аналітики стверджують, що зростання токена пов’язане з тим, що його розглядають як засіб захисту від проблем у банківському секторі США та Європи та як спосіб пом’якшити наслідки цих проблем для економіки.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter