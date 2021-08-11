Потрібен лише телефон: в кіберполіції розповіли про те, як шукають жертв на OLX та Prom

В Україні з’явився новий вид шахрайства. Аферистам достатньо знати лише номер телефону жертви. Про це повідомив начальник Управління протидії кіберзлочинів в місті Києві Іван Тимошенко під час брифінгу .





За його словами, шахраї з легкістю списують гроші з рахунків українців, які публікують свої телефонні номери в Мережі. Справа в тому, що найчастіше ці номери прив’язані до банківських карт.

” У більшості випадків, які ми проаналізували, – майже в 90% номера телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу “, – повідомив Тимошенко.

Він розповів, що спіймана на цій шахрайській схемі аферистка розповіла правоохоронцям цікаву деталь: у процесі пошуку вона шукала найдорожчі товари, розуміючи, що на онлайн-банкінгу людини, яка виставляє на продаж якусь дорогу техніку, дорогу річ, може бути досить істотна сума грошей на рахунку.