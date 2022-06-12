На відео показали дизайн майбутніх iPhone 14

YouTube-канал iUpdate опублікував відео з макетами смартфонів лінійки iPhone 14.





Це одні з найбільш реалістично макетів iPhone 14, що ми бачили досі. По ролику видно, що базові моделі iPhone 14 та iPhone 14 Max практично ідентичні торішнім iPhone 13 та iPhone 13 Pro Max. У них все той же «чубчик» і ті ж алюмінієві краї.

А ось iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max трохи цікавіше. За чутками, Apple має прибрати з них прямокутний виріз для селфі-камери. Тепер «дірка» буде круглою. На макеті цього, звісно, ​​немає. Але можна звернути увагу інші особливості конструкції. Зокрема, в смартфонах більше випирає блок камери. Очікується, що в ньому буде оновлений датчик на 48 Мп.