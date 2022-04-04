Розкрито ймовірні терміни виходу складаного iPhone

Apple випустить перший доладний смартфон не раніше 2025 року. Про це у своєму Twitter повідомив авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).





У своїх попередніх звітах відомий аналітик говорив, що перший складний смартфон від Apple вийде 2024 року. “Тепер ясно, що цей прогноз необхідно переглянути”, – зазначив Мін-Чі Ко. У новому звіті фахівець розкрив ймовірні терміни анонсу нового апарату – не раніше 2025 року.

Також автор висловив припущення, що Apple може випустити новий девайс у вигляді гібриду планшета iPad та смартфона iPhone. На його думку, інженери корпорації працюють над трьома версіями пристрою – з компактним екраном, а також моделями із середнім та великим екраном. “Apple активно тестує складні OLED-дисплеї з діагоналлю близько дев’яти дюймів”, – підсумував інсайдер.

При цьому фахівець не впевнений, що зрештою компанія випустить доладний смартфон. “Тестування призначене для перевірки ключових технологій і може не бути остаточною специфікацією продукту”, – заявив автор.

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