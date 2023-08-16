Українських власників розумних годинників позбавлять зручної функції

Розумні годинники під керуванням операційної системи Wear OS 2 найближчим часом позбудеться підтримки голосового помічника – Google Асистента. Про це повідомляє портал 9to5google.

У коді мобільного додатка Wear OS by Google, який використовується для синхронізації смартфона з годинником, було виявлено рядок коду, в якому йдеться про припинення підтримки.

«Підтримка «Google Асистента» на цьому годиннику скоро закінчується. Будь ласка, змініть годинник на більш актуальний з підтримкою Google Асистента і під керуванням Wear OS 3 або пізнішої версії», — йдеться в коді.

Відсутність голосового помічника на годиннику може означати, що користувач втратить можливість запускати з його допомогою таймер, встановлювати будильник і нагадування, управляти розумним будинком і звертатися до помічника з питаннями про погоду та інші.

Під управлінням Wear OS 2 працюють мільйони розумних годинників, основна частина яких вийшла всього в 2020 і 2021 роках.

Актуальними версіями операційної системи на даний момент є Wear OS 3, 3.5 та 4, які засновані на Android 11 та 13. Однак усі ітерації Wear OS 2 були зібрані на основі Android 8 та 9.