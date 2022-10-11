LG представила гігантський телевізор за 13 млн гривень

Компанія LG представила телевізор Magnit 4K, головною особливістю якого є величезна діагональ розміром 136 дюймів (або приблизно 3,5 метри). Про це повідомляє видання GizmoChina.

Матриця телевізора виконана за технологією Micro LED, завдяки чому вона має максимальну яскравість на рівні 2000 кд/м2. Разом з тим екран має роздільну здатність 4К і частоту оновлення до 120 Гц. Magnit 4K також отримав чотири роз’єми HDMI, два порти USB і фірмовий процесор LG Alpha a9, здатний автоматично змінювати яскравість підсвічування та динамічний діапазон картинки.

На даний момент пристрій надійшов у продаж тільки в США . За LG Magnit 4K там просять від $300 тис. (приблизно 11 млн. грн.). Є також преміум-версія за $350 тис. (приблизно 13 млн. грн.), яка включає акустичну систему Bang & Olufsen BeoLab 90.