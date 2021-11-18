Марка Цукерберга викликали до суду в Україні

Таке рішення ухвалив Коростенський міськрайонний суд Житомирської області. Суддя Волкова вирішила долучити до справи засновника фейсбуку Марка Цукерберга та викликає його до суду

До суду в Україні офіційно викликали засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга. Він виступає відповідачем у справі захисту честі, гідності та ділової репутації, розгляд якого триває понад два роки.





Таке рішення ухвалив Коростенський міськрайонний суд Житомирської області. Овруцький міський голова позивається з місцевим політиком через коментарі у фейсбуці.

Суддя Волкова вирішила долучити до справи засновника фейсбуку Марка Цукерберга та викликає його до Коростенського суду.

Відповідна ухвала з’явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень.