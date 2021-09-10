Facebook показав окуляри з вбудованими камерами

Соціальна мережа Facebook показала розумні окуляри . Вони випущені спільно з брендом Ray-Ban і коштують 299 доларів, повідомляє видання The Verge .





Пристрій виглядає як звичайні окуляри, але оснащено відразу декількома цікавими функціями. По-перше, девайс може вести фото- і відеозйомку за допомогою двох вбудованих 5-мегапіксельних камер. Тривалість відео становить не більше 30 секунд, а всього на вбудовану пам’ять окулярів поміститься близько 30 таких відеороликів або 500 фотографій. Також в окуляри вбудований процесор лінійки Qualcomm Snapdragon, але про який саме чипі йдеться, поки невідомо.

Окуляри дозволяють відтворювати музику зі смартфона через вбудовані в дужки динаміки, приймати телефонні дзвінки і взаємодіяти з додатком Facebook View. Девайс підключається до смартфонів на операційній системі iOS або Android за допомогою Bluetooth.

Втім, акумулятор окулярів поки не радує автономністю – вони працюють близько 6 годин і в середньому розряджаються на 20% всього за годину використання. Для повної зарядки гаджету потрібно всього одну годину. У комплект входить кабель USB Type C.