Hardnews

Facebook показав окуляри з вбудованими камерами

10.09.2021
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Окуляри Facebook

Соціальна мережа Facebook показала розумні окуляри . Вони випущені спільно з брендом Ray-Ban і коштують 299 доларів, повідомляє видання The Verge .


Пристрій виглядає як звичайні окуляри, але оснащено відразу декількома цікавими функціями. По-перше, девайс може вести фото- і відеозйомку за допомогою двох вбудованих 5-мегапіксельних камер. Тривалість відео становить не більше 30 секунд, а всього на вбудовану пам’ять окулярів поміститься близько 30 таких відеороликів або 500 фотографій. Також в окуляри вбудований процесор лінійки Qualcomm Snapdragon, але про який саме чипі йдеться, поки невідомо.

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Окуляри дозволяють відтворювати музику зі смартфона через вбудовані в дужки динаміки, приймати телефонні дзвінки і взаємодіяти з додатком Facebook View. Девайс підключається до смартфонів на операційній системі iOS або Android за допомогою Bluetooth.

Втім, акумулятор окулярів поки не радує автономністю – вони працюють близько 6 годин і в середньому розряджаються на 20% всього за годину використання. Для повної зарядки гаджету потрібно всього одну годину. У комплект входить кабель USB Type C.

Окулярами зможуть користуватися люди як з хорошим, так і з поганим зором – в останньому випадку необхідно проконсультуватися з офтальмологом, щоб знати, які лінзи вибирати при замовленні. Залежно від типу лінз варіюється і ціна: від 299 до 379 доларів.

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10.09.2021
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