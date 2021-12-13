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Розкрито характеристики OnePlus Nord 2 CE

13.12.2021
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OnePlus Nord CE

OnePlus Nord 2 CE був помічений у базі даних індійського регулятора BIS. Крім того, характеристики пристрою розкривають інсайдери.


Апаратною основою смартфона стане однокристальна система Dimensity 900 від MediaTek. Об’єм відеопам’яті дорівнює 6,8 чи 12 ГБ, ємність накопичувача становить 128 чи 256 ГБ. Всередині знаходиться батарея на 4500 мА*год. Зрозуміло, з підтримкою швидкої зарядки. Її потужність – 65 Вт.

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OnePlus Nord 2 CE має 90-герцевий 6,4-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Основна камера потрійна з датчиками на 64+8+2 Мп. Фронтальна камера 16-мегапіксельна.

Працює новинка під керуванням операційної системи Android 11 із фірмовим інтерфейсом OxygenOS 12.

А ціни? Передбачається, що стартовий цінник на найпростішу версію у конфігурації 6/128 ГБ становитиме $320.

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13.12.2021
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