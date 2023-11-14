Клон на Android замість iPhone 15 Pro Max: подробиці невдалої покупки

Британський користувач Reddit під ніком theEdmard отримав підробку на Android під час купівлі оригінального iPhone 15 Pro Max на офіційному сайті Apple. Про це повідомляє портал Android Authority.

За словами theEdmard, він замовив iPhone 15 Pro Max через сайт Apple і отримав посилку від кур’єрської служби DPD. На перший погляд, усе виглядало нормально: транспортувальна коробка та упаковка iPhone 15 Pro Max не мали ознак розкриття або пошкодження.

Однак, коли він відкрив коробку iPhone 15 Pro Max, він побачив, що в ній лежить не оригінальний смартфон, а дешева копія. Відмінності були очевидні: у підробки були товсті рамки, IPS-екран замість OLED, а на дисплеї була наклеєна плівка від старої моделі iPhone з “чубчиком”.

Крім того, підробка працювала на операційній системі Android, яка намагалася імітувати інтерфейс iOS. За словами theEdmard, це було зроблено дуже погано, оскільки система видавала багато помилок, а деякі додатки взагалі не працювали. На те, що це підробка, вказували і встановлені сервіси, такі як TikTok, YouTube та інші.

У коментарях до публікації на форумі Reddit користувачі припустили, що підміна сталася на етапі доставки.

Британець звернувся в службу підтримки Apple, де йому пообіцяли розібратися в ситуації і зв’язатися з ним пізніше.