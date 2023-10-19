Представлений HONOR X9b з величезним OLED-екраном, камерою 108 Мп та чіпом Snapdragon 6 Gen 1

HONOR X9b отримав вигнутий 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1200 x 2652 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. У вирізі по центру розміщена селфі-камера на 16 Мп.
На задній панелі розташований круглий блок із трьома камерами: основний на 108 Мп, надширококутний на 5 Мп та макрооб’єктив на 2 Мп. Дизайн камерного блоку нагадує флагманську серію Magic.
За продуктивність HONOR X9b відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Працює новинка під керуванням фірмової оболонки MagicOS 7.2 на базі Android 13. Крім того, смартфон оснащений чималим акумулятором ємністю 5800 мАг з підтримкою зарядки потужністю до 35 Вт.
HONOR ще не розкрила ціни і терміни початку продажів цієї моделі, але передбачається, що девайс буде не дорожчим за $300.
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