Представлений HONOR X9b з величезним OLED-екраном, камерою 108 Мп та чіпом Snapdragon 6 Gen 1

HONOR X9b отримав вигнутий 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1200 x 2652 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. У вирізі по центру розміщена селфі-камера на 16 Мп.

На задній панелі розташований круглий блок із трьома камерами: основний на 108 Мп, надширококутний на 5 Мп та макрооб’єктив на 2 Мп. Дизайн камерного блоку нагадує флагманську серію Magic.

За продуктивність HONOR X9b відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Працює новинка під керуванням фірмової оболонки MagicOS 7.2 на базі Android 13. Крім того, смартфон оснащений чималим акумулятором ємністю 5800 мАг з підтримкою зарядки потужністю до 35 Вт.

HONOR ще не розкрила ціни і терміни початку продажів цієї моделі, але передбачається, що девайс буде не дорожчим за $300.