Українців попередили про небезпеку заряджання смартфона під подушкою

Керівник сервісного центру з ремонту побутової техніки, Юрій Шарлай, попередив українців про небезпеку заряджання смартфона під подушкою.





Експерт нагадав, що телефон продовжує працювати навіть у вимкненому стані та виділяє тепло, тому такий спосіб заряджати його загрожує спалахом через перегрівання.

Кузьменко додав, що залишення на зарядці на ніч не завдасть згубних наслідків пристрою, але лише в тому випадку, якщо всі його компоненти справні. Контролер заряду обмежує надлишковий струм, відключаючи подачу живлення після досягнення ста відсотків, проте якщо постійно залишати смартфон на дроті тривалий час, ця деталь може вийти з ладу.

Фахівець назвав ідеальною температурою навколишнього середовища для зарядки 20 градусів, він також нагадав, що в нормі мають бути показники вологості.

«Відмінним рішенням є тримати рівень заряду на значенні 50-70%. Все це загалом дозволить продовжити термін роботи вашого акумулятора», — резюмував Шарлай.