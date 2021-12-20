Названа настройка, яку варто пам’ятати при зміні смартфона

При переході з iPhone на смартфон під керуванням Android варто пам’ятати про важливе налаштування, яке слід поміняти перед тим, як скидати iPhone до заводських налаштувань.





Йдеться про відв’язку телефонного номера від акаунта в iMessage – фірмовому месенджері Apple. Якщо не зробити цього, то після переходу на Android екс-власник iPhone не зможе отримувати повідомлення від друзів з iPhone, пише Apple Insider .

За замовчуванням на iPhone використовується спосіб доставки повідомлень iMessage, якщо є доступ до мобільного інтернету. Якщо ж не “роздружити” мобільний номер з iMessage, повідомлення з iPhone будуть за промовчанням відправлятися через цей месенджер, який на Android не буде доступним.

Щоб відключити мобільний номер, потрібно зайти в налаштування iPhone, розділ “Повідомлення”, і зрушити повзунок iMessage в неактивне положення, радить сайт Samsung . На офіційному сайті Android, крім цього, рекомендується вимкнути Facetime.