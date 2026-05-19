Philips представила двосторонній бізнес-монітор 24B2D5300

Philips представила бізнес-монітор 24B2D5300 із двосторонньою конструкцією: по одному екрану розміщено з кожного боку пристрою. Компанія називає модель першим автономним монітором такого типу. Рішення орієнтоване передусім на робочі місця, де працівник і клієнт або двоє користувачів мають одночасно бачити різний або спільний контент.

Монітор оснащений двома 23,8-дюймовими IPS-панелями з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Для підключення передбачені HDMI та USB-C, причому кожен екран має окремий порт USB-C. Через нього можна передавати дані та заряджати підключені пристрої з потужністю до 65 Вт. Також модель має вбудований USB-хаб і підтримку аудіофункцій.

Основна ідея Philips 24B2D5300 — використання одного пристрою у сценаріях, де зазвичай потрібні два окремі дисплеї. У банках, медичних закладах, приймальнях, сервісних вікнах або інших клієнтських зонах один екран може бути спрямований до працівника, а другий — до відвідувача. Це дає змогу показувати клієнту лише потрібну інформацію, наприклад деталі покупки, дані реєстрації або інтерактивний інтерфейс, не відкриваючи службові чи конфіденційні матеріали.

За керування зображенням відповідають режими SmartView і DualView. SmartView дозволяє розділяти сигнал з одного джерела на два віртуальні сегменти, а DualView — дублювати або розширювати основний дисплей на другий екран. Крім того, кожна панель підтримує MultiView, зокрема режими «картинка в картинці» та «картинка поруч із картинкою».

Монітор також може використовуватися для спільної роботи двох користувачів. Завдяки поворотному механізму підставки на 180 градусів контент можна швидко розгорнути до іншої людини. Такий формат може бути корисним не лише в офісах, а й у бібліотеках, університетах або навчальних просторах з обмеженою площею.

Для зниження навантаження на очі в моніторі передбачені технології Flicker-free і SoftBlue, а також сертифікація TÜV Eyesafe 2.0.

Philips 24B2D5300 має з’явитися у продажу в червні. Рекомендована роздрібна ціна в Україні становить 19 999 грн.