Бюджетну GeForce GTX 1050 перевірили у сучасних іграх

Незважаючи на вік, вона ще тягне ігри. Звичайно, на трасування променів та 4K (або навіть 2K) розраховувати не доводиться. Але в 1080р вона все ще видає гідну продуктивність. Тестування проводилося на ПК із ЦП Intel Core i3-12300 та 16 ГБ ОЗУ.

Результати такі:

Cyberpunk 2077 в 1080p, при низьких налаштуваннях і FSR Quality: 39 кадрів в секунду.

Elden Ring у 1080p при середньо-низьких налаштуваннях: 36 кадрів за секунду.

Elden Ring у 720p при низьких налаштуваннях: 57 кадрів за секунду.

Far Cry 6 в 1080p, при середніх налаштуваннях і FSR Quality: 41 кадрів в секунду.

Far Cry 6 у 720p при низьких налаштуваннях: 68 кадрів за секунду.

Fortnite в 1080 при низьких налаштуваннях: 115 кадрів за секунду.

Forza Horizon 5 в 1080p при високих налаштуваннях: 41 кадр на секунду.

Forza Horizon 5 в 1080p при середніх налаштуваннях: 60 кадрів за секунду.

God of War в 1080p при налаштуваннях рівня PS4: 38 кадрів за секунду.

God of War в 1080p, при налаштуваннях рівня PS4 та з FSR Performance: 60 кадрів в секунду.

Grand Theft Auto V 1080p при високих налаштуваннях: 98 кадрів за секунду.

Red Dead Redemption 2 у 900p при низьких налаштуваннях: 45 кадрів за секунду.