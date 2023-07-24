Суміш iPhone 14 Pro та Google Pixel: опубліковані перші фото недорогого смартфону Realme C51

Realme готується до запуску нового смартфона в серії C, який отримав назву Realme C51.

Очікується, що новинка буде дешевшою за модель Realme C53 і запропонує цікаві характеристики з незвичайним дизайном.

За даними інсайдерів, Realme C51 отримає прямокутні краї та виріз під фронтальну камеру у формі «краплі». При цьому пристрій також зможе похвалитися функцією Mini Capsule, схожою на функцію Dynamic Island iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

Вона зможе відображати інформацію про використання трафіку, кількість кроків, стан зарядки та повідомлення.

Смартфон буде доступний у двох кольорах: світло-синьому та чорному. Задня панель має двоколірний дизайн, що чимось нагадує лінійку Google Pixel у перші роки існування серії.

Що стосується специфікацій, то Realme C51 оснастять 8 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішнього накопичувача. Акумулятор смартфона матиме ємність 5000 мАг, буде й підтримка швидкого заряджання на 33 Вт. Інші характеристики поки що невідомі.

Очікується, що ціна новинки буде нижчою, ніж у Realme C53, який коштує близько 6000 гривень.