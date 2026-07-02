Nothing випустить спеціальну версію Phone (4b): що відомо перед презентацією

Компанія Nothing готує не лише звичайну версію смартфона Phone (4b), а й спеціальне видання пристрою. За даними профільних джерел, йдеться про Nothing Phone (4b) RCB Edition, який можуть представити разом із базовою моделлю 7 липня.

Офіційний запуск Nothing Phone (4b) запланований на 7 липня об 11:00 за британським часом. Раніше компанія вже показала дизайн смартфона у своїй спільноті, підтвердивши unibody-корпус, прозорий блок камери та повернення фірмової Glyph Bar на задній панелі.

Що відомо про спеціальну версію

За інформацією 4PDA та Gadgets360, спеціальне видання може бути присвячене Royal Challengers Bengaluru — індійській крикетній команді, з якою Nothing пов’язують останні тизери. Саме тому новинку очікують під назвою Phone (4b) RCB Edition.

Поки що невідомо, чи отримає ця версія технічні відмінності від звичайного Phone (4b). Найімовірніше, мова може йти про інший дизайн корпусу, кольори, оформлення упаковки або спеціальні програмні елементи. Повні деталі мають розкрити під час презентації.

Очікувані характеристики

За попередніми даними, Nothing Phone (4b) отримає процесор Snapdragon 6 Gen 4, 6,7-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, основну камеру на 50 Мп і акумулятор приблизно на 5400 мА·год. Також згадується подвійна основна камера, фронтальна камера в отворі екрана та кілька конфігурацій пам’яті.

Смартфон має вийти щонайменше у синьому кольорі, а продажі в Індії очікуються через Flipkart. Саме індійський ринок, схоже, стане ключовим для цієї моделі та її спеціальної версії.

Nothing Phone (4b) має стати новим доступнішим смартфоном бренду. Він розташовуватиметься нижче серії Phone (4a), але збереже впізнавані елементи дизайну Nothing — зокрема Glyph Bar і незвичне оформлення задньої панелі.