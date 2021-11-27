iPhone пророкують “смерть” через 10 років

Серія смартфонів iPhone “житиме” ще десять років, а після цього Apple замінить смартфони гарнітурами доповненої реальності.





Про це розповів аналітик Мінґ-Чі Куо, який упевнений, що майбутнє компанії пов’язане з доповненою реальністю (Augmented Reality, AR) та успіхом гарнітури Apple AR, пише 9to5Mac .

Apple є однією з найдорожчих хайтек-компаній, проте її глава Тім Кук усвідомлює, що бізнес не може так сильно покладатися на один продукт, зазначає аналітик. В даний час приблизно половину доходів Apple приносять продажі iPhone.

Щоб стати успішним продуктом, AR-гарнітура має бути самостійним пристроєм та підтримувати роботу з “широким спектром” додатків, упевнений Мінґ-Чі Куо.