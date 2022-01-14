Роутери українців таємно майнять криптовалюту: все через діру в безпеці

Майнери криптовалют непомітно використовують комп’ютери мільйонів користувачів у всьому світі. Американські експерти з кібербезпеки виявили несподіваний баг у роботі інтернет-роутерів популярних марок. Деякі їх широко використовуються нашій країні.





З’ясувалося, що до пристроїв можна підключитися через wi-fi дистанційно з будь-якої точки планети та отримати доступ не лише до особистих даних, але й приєднати ноутбук чи ПК до віртуальної майнінгової ферми. Причому, користувач про це навіть не підозрюватиме.

Експерти виявили критичну вразливість у модулі NetUSB, який виробляє тайванська KCodes. Це рішення використовується більш ніж у 20% мережевих пристроїв у всьому світі, що випливає з даних на сайті KCodes. Вразливий компонент є у роутерах Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link та Western Digital, пише SentinelOne.

Скільки комп’ютерів хакери використовують таким способом, не повідомляється, експерти вже попередили виробників роутерів про необхідність встановлення оновлень. Але поки що це зробила лише Netgear.