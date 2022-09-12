Володимир Зеленський розповів про наступні дії РФ щодо України

Останні удари Росії по українським ТЕС показали, що країна-терорист не вміє нічого окрім, як залякувати мирне населення. Очевидно, що взимку росіяни будуть намагатись і далі знущатися з мирних людьми. Володимир Зеленський розповів, по яких об’єктах інфраструктури ворог завдаватиме ударів у зимовий період. Про це було сказано на щорічній Ялтинській зустрічі.





Перш за все окупанти можуть вражати підприємства, які постачають тепло у будинки: котельні, теплові мережі, газопроводи. Ще з березня частина Запорізької, Херсонської області та Донеччина лишилися газопостачання через обстріли. У березні, коли температура повітря була -7, жителі окупованих територій просто мерзли у своїх домівках.

Росію нічого не зупинить від таких же дій у майбутньому. Такі обстріли можуть спровокувати гуманітарну катастрофу: зупиниться випічка хліба, виробництво багатьох продуктів харчування. Також можуть перестати працювати різні види промисловості.

Допоки ворог на українській землі, важко українцям і європейцям. Висока ймовірність того, що удари завдаватимуть і по газопроводу, що йде у Європу. Як варіант, Росія може й сама припинити постачати блакитне паливо через Україну. Таким чином країна-агресор намагатиметься послабити тиск Європи через газовий шантаж.

Росія хоче відправити Україну у середньовіччя, для цього вони намагатимуться не лише зірвати опалювальний сезон. Зараз на меті у ворога — знеструмлення країни. Через це удари можуть завдавати по гідроелектростанціях. Стабільно високою лишається загроза радіаційної небезпеки через обстріли атомної станції у м. Енергодар.

Щоб мінімізувати можливі загрози, Україна має отримати сучасні системи ППО, ПРО та закрити небо. Тому президент вкотре звернувся до міжнародної спільноти, політиків із проханням передання сучасної зброї, фінансування ЗСУ, та інвестицій у відновлення країни.