Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 28 августа

Эксперты приготовили очередной прогноз на неделю с 22 по 28 августа и рассказали, что поможет представителям зодиакального круга провести эти дни максимально продуктивно.





Овен

Эваз, гебо и перевернутый тейваз предупреждают вас о том, что всевозможные взаимоотношения с людьми могут в это время преподнести вам сюрприз и не стоит рассчитывать на чью-либо помощь. В различной степени всегда следует доверять только своим собственным намерениям, планам. И всю ответственность принимать на свой счет.

Телец

Эйваз, перевернутый лагуз и ингуз советуют вам в это время заняться изменениям тех сфер жизни, в которых вы давно это планировали, потому что сейчас вы сможете это сделать. Это период, который подойдет для различного рода изменений направления вашего развития. Это период, который поможет вам изменить то, что раньше было недоступно и не получалось по каким-либо причинам. С другой стороны, также следует опасаться тех изменений, которых вы бы не хотели видеть в своей

жизни в этот момент.

Близнецы

Турисаз, перевернутая кено и перевернутый тейваз предупреждают о том, что ваши амбициозные намерения в это время могут повернуть не в ту сторону, в которую вы бы хотели. Может сложиться ситуация, в которой достижения могут принять отрицательный характер, поэтому следует повременить с какими-то ответственными и рискованными событиями. И скорее сконцентрироваться на той ситуации, которая существует. Заниматься ее улучшением, оптимизацией и в принципе устройством своей жизни в более благоприятном ключе именно в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь

Рак

Гебо, перевернутый тейваз и перевернутый манназ не советуют в этот период строить планы на отдаленное будущее, планировать какие-то взаимодействия с своими партнерами и друзьями. Скорее в этот период нужно постараться сохранить имеющийся потенциал сил и подумать о том, каким образом в будущем вы сможете найти действительно надежное окружение для поставленных задач.

Лев

Перевернутый уруз, дагаз и ингуз говорят о том, что для серьезных изменений, которые вы запланировали пока еще недостаточно средств. Однако вы имеете возможность изменить ситуацию в каком-то, возможно, неожиданном ключе. То есть та сфера вашей жизни, которая требует перемен, может измениться в новом направлении. Поэтому следует рассмотреть более широко все ситуации, которые будут появляться в это время и постараться понять наиболее оптимальный путь развития, потому как он существует.

Дева

Наутиз, перевернутый тейваз и эйваз говорят о том, что могут быть преодолены старые проблемы, однако это будет связано с необходимостью паузы и накопления сил и энергии. Также, вам могут оказать противодействие определенного рода силы, которые вполне имеют долю вероятности того, что это приведет к какого-либо конфликтам и, возможно, агрессии в вашу сторону.

Весы

Перевернутый ансуз, соуло и йера дают вам хорошие возможности хорошо показать себя в сфере своей работы. И это время, когда вы сможете очень благоприятно использовать появляющиеся обстоятельства. Но нужно учитывать, что вполне вероятно вам потребуется определенного рода хитрость и не следует раскрывать все карты. Так как существуют факты, о которых не следовало бы говорить и делать их достоянием общественности.

Скорпион

Уруз, соуло и эйваз открывают для вас отличные возможности для самопроявления в самых разных сферах. Это время подойдет как для улучшения состояния своего здоровья, так и для раскрытия внутреннего потенциала. Это период, который поможет вам направить свою энергию, которой вполне достаточно для серьезных успехов. И у вас для этого сейчас существуют все возможности.

Стрелец

Перевернутый эваз, перевернутый уруз и перевернутая кено рекомендуют взять паузу и построить планы на отдаленное будущее. В это время вы сможете запастись терпением, спланировать свои действия. Также действия тех людей, которые вам понадобятся. Однако проблема будет заключаться в выборе верного вектора развития, потому как в этом отношении существует непонимание необходимых действий. Вам следовало бы его приобрести.

Козерог

Ансуз, гебо и уруз открывают для вас прекрасные возможности для налаживания улучшения в построении различного рода взаимоотношений. Это период, который наделяет вас большим количеством возможностей в данной сфере. Период также подойдет для тех сфер, которые требуют от вас большого приложения сил, по тому как они появятся в вашем распоряжении

Водолей

Перевернутая вуньо, кено и турисаз говорят о неплохом периоде, который возможно и потребует отказаться от каких-то сиюминутных удовольствий. С другой стороны, позволит вам расширить круг своих познаний и преодолеть сложности, которые преследовали вас долгое время. Это период, который поможет вам направить самого себя в нужное русло и воспользоваться всеми возможностями, которые вы имеете

Рыбы

Манназ, беркана и перевернутая кено предупреждают о том, что во взаимоотношениях с близкими людьми, возможно, с партнерами, в каком-либо деле, вы можете зайти не в ту сторону. Вы можете пойти не в ту сторону, и это может привести к сложностям, непониманию и деградации этих отношений. Этот период потребует от вас внимательности и лояльности к своим близким. С другой стороны, он дает хорошие перспективы для развития, но однако лишь в том случае, когда вы поймете что нужно делать.