$1000 на сім’ю: в Україні запустили новий вид соціальних виплат

Громадянам стає доступний новий вид грошової допомоги. Естонська рада у справах біженців спільно з Запорізьким благодійним фондом «Єдність за майбутнє» пропонують зареєструватися для отримання грошової допомоги. Сума на кожну зареєстровану людину складає 2200 гривень та виплачуватиметься протягом 3 місяців. Таким чином родина з п’яти осіб за весь період отримає 33 000 гривень, тобто близько $1000.





До переліку областей, що беруть участь в програмі, входять Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська.

Обґрунтуванням для отримання допомоги слугують наступні фактори:

Втрата годувальника через війну;

Втрата житла в результаті бойових дій;

Інвалідність українця або важкий стан його здоров’я;

Самотні батьки неповнолітніх дітей;

Вагітні жінки, люди пенсійного віку та малозабезпечені родини.

Лишити заявку на допомогу можливо за номером 0-800-334-056 по буднях з 9 до 18 години.

Дочекайтесь, поки консультант здійснить оцінку вразливості та повідомить, що вас відібрано до надання матеріальної допомоги. Якщо ви отримали підтвердження від консультанта, можете переходити до наступного кроку – реєстрації онлайн-заявки за посиланням https://register.pagulasabi.ee/ru/register.

Тепер залишається тільки очікувати, доки заявку опрацюють. Зважте на те, що вам можуть зателефонувати для отримання додаткової інформації. Статус своєї заявки ви можете контролювати за посиланням https://register.pagulasabi.ee/uk/status-check.

Коли ви отримаєте фінальне підтвердження, кошти надійдуть на банківський рахунок, який ви вказали у своїй заявці.