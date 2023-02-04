В Україні змінили вимоги до отримувачів виплат для ВПО: кому будуть платити по 2000 грн в місяць

З лютого 2023 року в Україні почав діяти новий перелік критеріїв щодо осіб, які мають право на державні виплати для ВПО. Мова йде про щомісячну грошову допомогу внутрішнім переселенцям у сумі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину чи інваліда.

Як зазначили в Мінреінтеграції, по-новому був сформований перелік населених пунктів, мешканці яких можуть претендувати на виплати. Право на грошову допомогу від держави зараз мають переселенці, які:

виїхали з громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Київської, Одеської, Миколаївської, Луганської, Чернігівської, Сумської, Херсонської та Харківської областей;

залишилися без житла і до 20 травня 2022 року подали в «Дія» заявку на відшкодування втрат або отримали від місцевих органів влади документ, що підтверджує факт руйнування їх домівки;

станом на 24 лютого 2022 року вже отримували виплати для ВПО;

повторно переїхали з територій, де йдуть бойові дії або тимчасово окупованих територій після 24 лютого 2022 року.

У новому переліку населених пунктів, мешканці яких мають право на виплати для ВПО, території поділяють на такі:

території, де йдуть активні бойові дії;

окуповані території;

звільнені території, які з 24 лютого 2022 року протягом певного періоду перебували в окупації.

Мешканці населених пунктів, що підпадають під ці критерії можуть в будь який момент подати заявку на виплати в сумі 2 тис. грн на повнолітню особу та 3 тис. грн на дитину чи інваліда. Натомість українцям, які і раніше отримували допомогу для внутрішньо переміщених осіб, її продовжать виплачувати автоматично.

Нагадаємо, що крім державних виплат для ВПО, переселенці також мають право на житлову субсидію. Оформити її можна за місцем фактичного проживання. Тобто від ВПО не вимагатимуть ані підтвердження реєстрації за цією адресою ані навіть договору оренди. Для отримання допомоги на оплату комуналки необхідно подати заяву та декларацію про доходи всіх членів родини. При цьому виплати для ВПО не будуть враховуватися в якості доходу.