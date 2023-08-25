Уряд вирішив подвоїти зарплати бюджетникам до завершення військового стану

25 серпня Кабінет Міністрів оголосив про рішення підвищити заробітну плату працівникам бюджетних організацій, розташованих на територіях, що знаходяться в зоні потенційного або поточного конфлікту. За даними Міністерства економіки України, максимальне підвищення заробітної плати може становити до 100%.

Ця політика залишатиметься чинною до скасування воєнного стану. Надбавки до заробітної плати для бюджетників будуть структуровані наступним чином:

Додаткові 50% до посадового окладу в регіонах, де існує загроза конфлікту.

Подвоєння посадового окладу в регіонах, де ведуться активні бойові дії.

Працівники, які надають соціальні послуги в цих регіонах, також отримають 100% надбавку до посадового окладу.

Міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила важливу роль, яку відіграють ці працівники, заявивши: “Значна кількість працівників бюджетної сфери, а також енергетичного та транспортного секторів працюють у прикордонних районах нашої країни у складних умовах. Сьогоднішнє рішення має на меті запропонувати їм вкрай необхідну фінансову допомогу”.

Органам місцевого самоврядування також рекомендується розглянути питання про додаткові премії для працівників, заробітна плата яких фінансується з місцевих бюджетів.