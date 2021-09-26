В Україні вводять новий тариф на газ: вступить в силу вже за кілька днів

Державна газова компанія «Нафтогаз України» запланувала запуск нового тарифного плану у рамках опалювального сезону. Програма «Комфортний сезон» стане доступною для українців з 1 жовтня поточного року.





За інформацією від постачальника, у новому тарифному плані українцям запропонують газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Оплачувати послуги газопостачання можна буде щомісячно рівними частинами. Строк дії тарифного плану обмежуватиметься тривалістю опалювального сезону. Перейти на нову систему оплати від «Нафтогазу» зможуть лише клієнти, що не мають заборгованостей перед компанією.

Продовжить свою дію й річний тарифний план під назвою «Фіксований». Натомість тариф із місячною оплатою найближчим часом буде недоступним для клієнтів. Його «Нафтогаз» змушений був скасувати через високу ціну. Вартість газу у Європі постійно зростає, і тариф зі щомісячним переглядом вартості ресурсу став просто невигідним для українців. Адже за таких умов своживачам довелося б переплачувати ледь не удвічі.

Отож наразі клієнти ГК «Нафтогаз» можуть обирати поміж двома тарифними планами за сталою ціною:

«Фіксований». Вартість ресурсу дорівнює 7,96 грн за кубометр та не змінюється протягом 1 року. У тарифі врахований ПДВ, однак відсутня плата за доставку. Тариф діє із травня поточного року до травня 2022 року. Оплата газу здійснюється за обсягом споживання;

«Комфортний сезон». Вартість газу також 7,96 грн за 1 куб. м. Ціна із ПДВ, без врахування послуг доставки. Ставка за «куб» є фіксованою протягом усього опалювального сезону, тобто з 1 жовтня поточного року до 1 травня 2022 року. Регулярна щомісячна оплата рівними частинами.

Якою буде місячна платня у новому тарифі «Нафтогаз» наразі не вказує. Відомо, що сума розраховуватиметься за обсягом споживання кожного окремого домогосподарства. Для визначення місячної ставки постачальник керуватиметься даними про кількість використаного ресурсу у минулий опалювальний сезон.