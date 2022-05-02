Дуже несподівано: відомо, чого чекати від долара та євро цього тижня

Незважаючи на те, що Національний банк України встановив офіційний курс валют, контролювати ставки обмінників він не може. Банкам регулятор звісно ж заборонив завищувати ціну валюти більш ніж на 10%. Але оскільки офіційні фінустанови не можуть продати іноземної готівки більше, ніж придбали, українцям буває складно купити в банку навіть 100 дол. Тож 90% громадян все ще віддають перевагу звичайним приватним обмінникам.





Середні ціни в обмінниках найбільших міст України наразі далекі від банківських (31-32грн/дол), а від офіційного курсу вони відрізняються ще більше – принаймні на 15-20%. Наприклад у столиці купити долар в більшості обмінних пунктів наразі можна за 33,70-33,73 грн/дол. В Одесі, Запоріжжі та Дніпрі вартість «бакса» – близько 33,70 грн/дол. Трохи нижчі розцінки на іноземну валюту у Львові – 33,26-33,29 грн/дол.

Та експерти стверджують, що такий курс валют на «чорному ринку» протримається недовго. По-перше, ціни на долар та євро стабільно знижуються перед святами. Українцям в цей час особливо потрібні гроші і вони конвертують свої валютні заощадження. Після Пасхи ж попит на іноземну готівку знову ненадовго зростає, що власне й сталося минулого тижня.

По-друге, широкому загалу днями стало відомо, що влада збирається скасувати безкоштовне розмитнення автомобілів. Тож деякі українці вирішили скористатися останнім шансом купити машину зі знижкою та почали скуповувати валюту, щоб розрахуватися нею за покупку.

Однак дія обох факторів, що спричинили здорожчання долара та євро в Україні, слабшає з кожним днем. Післясвятковий опит на валюту потроху знижується, а із прийняттям закону про скасування митних пільг іноземна готівка почне ще стрімкіше втрачати популярність. Цілком можливо що перші зрушення ми побачимо вже цього тижня, коли курс валют у обмінниках поволі почне падати, наближаючись до офіційного.