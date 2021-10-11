Стало відомо чи зможуть українці отримати посилки на свята

Пропонуємо ознайомитися з графіком роботи поштових операторів на період із 14 по 17 жовтня. Ці дні будуть вихідними не для всіх. День захисників та захисниць, а також День козацтва та Покрова Святої Богородиці, припадають на 14 жовтня – це офіційний вихідний.





Саме й цей день школи та дитячі садки йдуть на вихідний. Фінансові установи також надаватимуть послуги громадянам. Поштові відділення також могли б відпочивати, але все ж таки вирішили працювати

Хоча на сайтах Укрпошти та Нової пошти уже оголошені робочі графіки. Їх спеціально змінили, щоб українці могли користуватися послугами операторів.

Графік роботи Нової Пошти

Нова Пошта надає послуги з ексрпес-доставки по всій Україні. Це один із найбільших операторів у країні. В святкові вихідні компанія вирішила піти на зустріч українцям. Відділення працюватимуть всі три дні.

“Доставка на адресу”працюватиме у звичайному режимі, як і завжди по суботам. Незмінним залишиться графік і з 15 по 16 жовтня. Про це повідомила пресс служба компанії. До речі на офіційному сайті компанії ви можете знайти необхідне відділення та ознайомитись із робочими днями та вихідними. Також це можна зробити через мобільний додаток.

Як працюватиме Укрпошта

Українцям буде корисно дізнатись про режим роботи національного оператора. У святковий день працюватиме лише 91 відділення по всій Україні (сьогодні нараховується понад 11 тисяч відділень):

Вінниця;

Житомир;

Дніпро;

Запоріжжя;

Кривий Ріг;

Тернопіль;

Суми;

Херсон;

Чернівці;

Харків;

Київ.

Інформацію щодо відділень можна переглянути на офіційному сайті. Вже наступного дня, 15 жовтня всі повернуться до свого звичайного графіку.

15.10 — 16.10 у більшості поштових відділень скорочені дні. Тому краще уточнити заздалегідь години праці.