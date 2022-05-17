Пенсії за травень зможуть отримати не всі: що відбувається з виплатами

Українцям похилого віку, не зважаючи на війну, продовжують вчасно нараховувати пенсійні виплати. Зокрема на офіційному сайті Пенсійного фонду днями з’явився звіт про перерахунок 28,6 мільярда гривень на пенсії за травень. Та нажаль деяким пенсіонерам досі не вдалося отримати свої гроші, хоч позаду вже більш ніж половина місяця. В чому ж причина затримки виплат?





Відомо, що із загальної суми у 28,6 млрд. грн, передбаченої на виплату пенсій, 20,9 млрд. грн ПФУ передав уповноваженим фінустановам. Ці кошти громадяни похилого віку отримують на банківську карту. Решту грошей, а саме 7,7 млрд. грн, передали для здійснення виплат Укрпошті.

Так от, «банківські» пенсійні виплати на картки клієнтів зарахували у повному обсязі. А от гроші через Укрпошту поки що отримали лише 59% українських пенсіонерів.

Справа в тому, що у деяких регіонах України наразі не так вже й просто знайти працююче відділення Укрпошти, безпечно дістатися його та забрати свою пенсію. Та й кур’єри поштового оператора не можуть ризикувати власним життям, доставляючи стареньким гроші під обстрілами.

Попри все пенсіонерів попросили не хвилюватися за свої кошти. Адже навіть якщо забрати пенсію вчасно вони не зможуть, з грошима нічого не станеться. Пенсія буде чекати у відділенні на свого власника стільки, скільки потрібно.

Окрім того, Укрпошта нещодавно запустила нову послугу, яка також стане у пригоді пенсіонерам. Вона називається «з карти додому» і допомагає українцям отримати пенсію в разі відсутності доступу до банківського терміналу. Суть послуги в тому, що громадяни похилого віку можуть замовити кур’єрську доставку пенсії додому, навіть якщо раніше вони отримували її на банківську карту. Таким чином стареньким не доведеться шукати банкомат чи відділення банку, щоб зняти свої гроші.