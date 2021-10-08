Прямо в ціль: астрологи назвали кращі подарунки для різних знаків зодіаку

Подарунки люблять усі. Та вгадати, що саме порадує близьку вам людину, буває дуже нелегко. Астрологи розповіли, якому презенту найбільше зрадіє представник кожного зі знаків зодіакального кола.





Овен

Народжені під цим сузір’ям люблять притягувати до себе погляди та бути в центрі уваги. Їм сподобається яскравий, незвичний аксесуар, що вирізнятиме їх з-поміж інших.

Тілець

Представники знаку люблять відпочивати та розслаблятися. Тому абонемент у спа-салон стане вистрілом у ціль. Позатим Тільці будуть в захваті від солодкого подарунку, адже обожнюють смаколики.

Близнюки

Близнюки цікавляться усім на світі та обожнюють вчитися. Їм можна подарувати книгу, як звичайну, так і електронну. Від такого сюрпризу вони точно будуть у захваті.

Рак

Пристрасна та творча натура Рака прагне знайти креативний спосіб випустити на волю свої почуття. Тож набір для малювання, чи майстер-клас ліпки з глини – те, що треба.

Лев

Леви захоплюються модою. Вони просто стрибатимуть від радості, якщо отримають дизайнерський одяг чи прикраси у подарунок.

Діва

Представники цього знаку надзвичайно практичні. Їм сподобається будь-який корисний гаджет, наприклад смарт-годинник, або навіть побутова техніка.

Терези

Романтики-Терези будуть на сьомому небі від щастя розпаковуючи картину, чи книгу з поезією.

Скорпіон

Скорпіони – фанати брендових речей, якість яких перевірена часом. Тож подарунок для представника цього знаку обійдеться вам недешево.

Стрілець

Уродженці знаку обожнюють подорожі. Їм можна подарувати тур у незвідану країну, або ж цікавий путівник.

Козеріг

Козероги проводять багато часу із друзями. Тож настільні ігри точно стануть їм у пригоді.

Водолій

Водолію сподобається незвичайна річ, виготовлена за останнім словом техніки. До прикладу одяг з новітніх екологічних матеріалів, чи солодощі без глютену.

Риби

Чуттєві Риби будуть в захваті від музичних подарунків. Їм сподобаються якісні навушники, або стереосистема.