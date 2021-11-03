Українці платитимуть за газ по новому: кубів більше не буде

Незабаром українці перейдуть на нову систему обчислення вартості газу. Платитимемо не за обсяги пального, а за його теплову енергію. Законопроект №2553, що назавжди змінить платіжки українців, вже отримав схвалення від комітету Верховної Ради з питань енергетики. Підтримали проект 12 депутатів із 21-го, що є членами профільного комітету.





Як розповів очільник Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, дане питання вже давно назрівало у Раді. Адже підрахунок об’єму газу в одиницях теплової енергії є нормою у всьому світі. Вираховуючи споживання газу у кубометрах, ми не беремо до уваги його калорійності. Внаслідок цього споживачі у різних регіонах можуть платити за один і той самий об’єм газу, отримуючи від нього різну кількість тепла.

Коли українці перейдуть на інші одиниці вимірювання пального, вони одразу ж відчують різницю. Споживачі будуть платити фактично за сам результат від використання газу, а не за пусті кубічні метри.

«До цього моменту ми з вами сплачували за кількість енергоресурсу, а не за його якість. Та судячи зі скарг на «розбавлений газ», що почали з’являтися останнім часом, різниця між обсягом та ефективністю ресурсу може бути дуже великою. Зрозуміло, що змінити систему підрахунку газу, за якою українці платять комуналку, буде непросто. В країні близько 15% споживачів наразі взагалі не мають індивідуальних лічильників. Та перший крок до змін ми вже зробили», – зазначив експерт.

Проект поки що не схвалено остаточно, та й згода всього лише половини профільного парламентського комітету – успіх сумнівний. Проте прийняття такого закону неодмінно піде на користь комунальній галузі України хоча б тому, що споживачі будуть знати непевне, за що платять, та не сумніватимуться в якості отримуваного ресурсу.