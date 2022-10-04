Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

Сегодня, 4 октября, Луна в Козероге. Не самое лучшее время, чтобы менять работу, заниматься юридическими вопросами и давать деньги в долг. Также возможны конфликты с коллегами, но начальство вас, наоборот, выслушает и поможет. За новые дела лучше не браться.

♈ Овен

Вы прекрасно справляетесь и с тем, чтобы созидать, и с тем, чтобы разрушать свою жизнь. Но остановитесь на минутку, чтобы поразмышлять о вашей жизни, раствориться в этом дне. Принятие своевременных мер предотвратит колоссальный ущерб для психического здоровья. Это также время избавления от ложных привязанностей и отношений, срок годности которых истек. Не позволяйте ностальгии быть причиной того, что вы продолжаете держаться за то, что тянет вас на дно.

Космический совет: растворитесь в своей печали.

♉ Телец

Сегодня вы чувствуете, что носите океан внутри себя. Вы испытываете такие эмоции, которые не можете выразить словами, а на ваши вопросы нет однозначных ответов. Знайте, что нормально чувствовать все и сразу. Позвольте себе освободить место как для приливов, так и для отливов. Принятие человеческого опыта во всей его полноте — это то, что вам необходимо испытать прямо сейчас.

Космический совет: позвольте себе чувствовать.

♊ Близнецы

Окружающие всегда будут говорить нам, кем мы должны или не должны быть. Мир будет отягощать вас ожиданиями и диктовать, как нужно вести себя в каждой ситуации. Однако в этот день вам нужно освободиться от этих ожиданий. Вам стоит принять себя и свое положение в этом моменте времени. Примите перепады своих эмоций, а также готовьтесь к тому, что в некоторых ситуациях вам придется действовать вопреки привычным шаблонам.

Космический совет: перестаньте подвергать свои чувства анализу.

♋ Рак

Хоть ретроградный Меркурий и подходит к концу, но мы все еще будем испытывать влияние его тени. Другими словами, проблемы, связанные с взаимоотношениями, могут затянуться. Расплывчатость в суждениях и решениях не пойдет вам на пользу. Для некоторых из вас могут стать актуальными вопросы более тесной близости с потенциальным партнером. Помните, что нет правильного или неправильного времени для любви. Доверяйте тому, что говорит вам ваше сердце.

Космический совет: задайте прямые вопросы.

♌ Лев

Звезды призывают вас быть мудрее, уважать границы и заботиться о себе, прежде чем заботиться о других. Помните, что в вашем внешнем кругу есть люди, которые без проблем постоянно только забирают. Когда дело доходит до важных решений, вас просят не торопиться. И помните: всегда сначала внимательно читайте документ, прежде, чем его подписать.

Космический совет: укрепите личные границы.

♍ Дева

Сегодня звезды обращают ваше внимание на магию, которая вас окружает. Ваша способность призывать чудеса возрастает. Используйте эту силу с умом. Девам также стоит вспомнить о связи с природой. Вам стоит уединиться в этот день. Если выбраться за город не получится, то хотя бы провести полчаса в парке или на свежем воздухе.

Космический совет: пора воссоединиться с природой.

♎ Весы

Ничто не может быть по-настоящему безопасным. В этом мире нет отношений, которые идут по гарантии. Но если перед вами висит реальная угроза разрыва, то перестаньте притворяться и искать подходящую маску. Это все равно не поможет. В лучшем случае, вы уйдете, сохранив лицо, но свое лицо.

Космический совет: снимите маски и будьте самими собой.

♏ Скорпион

Начав все сначала, вы можете почувствовать себя уязвимыми, и это нормально. Дайте себе разрешение шагнуть в неизвестность. Разрешите себе проявить любопытство, задавать вопросы и разбираться во всем по ходу дела. Верьте, что помощь и ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, всегда будут вам предоставлены.

Космический совет: сделайте шаг в неизвестное.

♐ Стрелец

Вы чувствуете, что ваше сердце разрывается на миллион кусочков и что вы никогда не оправитесь от боли своего прошлого. Но это далеко от истины. сильная боль пробуждает в вас потаенные силы. Сделайте себе одолжение и спокойно примите текущее положение вещей. Теперь вы одарены силой, мужеством и опытом.

Космический совет: пришло время пробудиться вашим скрытым возможностям.

♑ Козерог

Сегодня вас просят освободиться от груза чужих ожиданий. Примите себя такими, какими всегда и были. Да, не все выглядит идеально на данный момент. Да, вам может захотеться заплакать. Не сдерживайте свои эмоции, не позволяйте страху перед неизвестным стать причиной поражения.

Космический совет: найдите силу в слабости.

♒ Водолей

Все так, как должно быть, и все идеально. Самое страшное и тяжелое уже позади. Да, может быть, ничего не происходит. Но это же тоже хорошо. Пришло время отпустить иррациональные страхи, которые удерживают вас в тупике. Это хороший день, чтобы укрепить или начать новые отношения.

Космический совет: буря прошла.

♊ Рыбы

Вы были доведены до предела. Можно сказать, что внутри вы выгорели и умерли. Вам пришлось слишком долго разрушать иллюзии: свои и чужие. Но эта боль была не беспричинной. Это помогло вам освободиться от ложных связей и обещаний, чтобы вы могли создать новую цель в жизни.

Космический совет: вы готовитесь к финальному превращению.