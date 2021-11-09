В листопаді в Україні рекордно здорожчає популярний продукт

Вартість соняшникової олії у листопаді поб’є усі рекорди, наближаючись до 200 грн за літр. Експерти розповіли, чому ціна на популярний продукт все зростає, не зважаючи на хороший урожай соняшника в Україні.





Високу вартість олії з насіння соняшника, одного з найпопулярніших українських експортних продуктів, спеціалісти продовольчої галузі пов’язують із пандемією коронавірусу. Через високу захворюваність та строгі карантинні обмеження збір урожаю соняшнику довелося відкласти. Та навіть коли урожай вже був зібраний, виробники не спішили його продавати, набиваючи собі ціну та намагаючись виручити за сировину максимально можливу суму.

У результаті такої стратегії переробникам соняшнику довелося підвищити ставки на сировину з 15 до 20 тис. грн за тонну. Хоча минулого тижня все ж відбулося незначне падіння вартості соняшникового насіння до 19 тис. грн за тонну. Та цей невеличкий стрибок навряд матиме вплив на майбутню вартість готового продукту.

Така ситуація на сільськогосподарському ринку країни змушує експертів робити не надто втішні для українців прогнози. Ціна соняшникової олії, яка ще наприкінці літа підвищилась на 4% та сягнула позначки у 66,65 грн за літр, знову попрямує угору. У листопаді до вартості продукту виробники «накинуть» ще від 2 до 3 %. Тобто 1 літр олії буде обходитися споживачам принаймні у 75 грн.

Тим часом ціна високоякісного продукту у скляній упаковці стане просто захмарною. Гурманам доведеться віддати за 1 літр ексклюзивної соняшникової олії вищого ґатунку до 200 грн.

Дорога олія із соняшника триматиме на високому рівні ціни на низку інших рослинних олій, як то пальмова, соєва, льняна олія тощо. До того ж здорожчання такого популярного і вживаного продукту може потягнути за собою ріст цін на випічку. Адже для її виробництва необхідна велика кількість соняшникової олії.