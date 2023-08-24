Долар встановив рекорд: такого не було ще жодного разу

Станом на липень 2023 року частка долара США в міжнародних платежах SWIFT зросла до історичного максимуму – 46,46%, що є значним стрибком порівняно з трохи більше ніж третиною десятиліттям раніше, згідно з даними SWIFT, на які посилається агентство Bloomberg.

Ієрархію валют за кількістю транзакцій очолює долар, за ним ідуть євро, британський фунт, японська єна і китайський юань.Наразі існує помітна різниця у 22% між використанням долара та євро у світових розрахунках.

Використання китайського юаня в міжнародних розрахунках зростає. У липні юань був пов’язаний з більш ніж 3% транзакцій, що є помітним збільшенням з приблизно 0,03% у 2010 році.

SWIFT – це платформа, до якої звертаються світові банки для зв’язку та здійснення міжбанківських валютних операцій. Завдяки аналізу 200 мільйонів підтверджених транзакцій щороку, SWIFT дає змогу відслідковувати глобальні тенденції руху валютних курсів.

Варто зазначити, що в квітні минулого року частка євро в глобальних платежах SWIFT скоротилася до найнижчого за останні три роки рівня – 31,74%.