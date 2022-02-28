Украинцам рассказали, какая связь будет работать, если мобильная перестанет

Во время военных действий сотовая сеть не всегда может справиться с резким ростом нагрузки. Поэтому украинцам рассказали, какие средства коммуникации можно использовать, если интернет и мобильная связь ляжет.





Радиостанции

Как отметил председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, одним из наиболее популярных альтернативных средств связи является радиосвязь. Она работает с помощью портативной или автомобильной радиостанции. Без ретранслятора ее максимальная дальность охвата составляет 10 км. Однако с ретранслятором возможности такой сети значительно возрастают.

Самая дешевая радиостанция стоит от 30 до 80 дол., более качественная – от 300 дол. Однако всего лишь 2-3 таких устройства могут обеспечить Киев бесперебойной связью сроком до 5 дней. Причем, подстанции радиосвязи в столице и области уже есть.

Спутниковая связь

Спутниковые системы можно считать самым надежным средством коммуникации в военных условиях. Руководитель профильной компании «Саттранс-Украина» Максим Безбородов пояснил, что такой вид связи работает в масштабах всей планеты. Правда, стоимость самих устройств и трафика, который они обеспечивают, иногда достигает невероятных цифр.

Самый дешевый спутниковый телефон марки Thuraya XT-Lite стоит около 1 тыс. дол. В эту сумму входит 90 минут трафика в год. Также популярностью пользуются устройства, работающие с помощью спутников Inmarsat. Они больше подходят для пользования интернетом и стоят от 3 тыс. дол., а минута доступа к трафику на скорости всего лишь 64 Кбит/с – около 7 дол.

Другие виды связи

Сейчас большую популярность среди украинцев приобрели разнообразные приложения, использующие для связи сеть Bluetooth. Однако такой тип коммуникации не слишком надежен, ведь позволяет общаться только на расстоянии до 100 м. Так что если вам доступна хоть какая-нибудь интернет-сеть, стоит все же выбрать для общения один из популярных мессенджеров – Viber, Telegram и т.д.

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