В Україні хочуть ввести новий штраф у розмірі 15000: за що будуть карати

Незабаром українцям почнуть виписувати штрафи за паперові ліхтарики, які запускають у повітря в якості розваги. Порушників штрафуватимуть на суму від 1530 до 4590 грн. А для посадових осіб штраф буде ще більшим – від 4590 до 15300 грн.





Як виявилося, «китайські ліхтарики» є вкрай небезпечними для навколишнього середовища та можуть спричинити непоправні наслідки, наприклад пожежу. Літаюча іграшка є небезпечною для тварин, та навіть для повітряного транспорту.

Позатим «китайські ліхтарики» неабияк шкодять довкіллю. За 30 хв польоту вони можуть опинитися на відстані приблизно 6 кілометрів від місця запуску. А отже власник ліхтарика точно не прибере його самостійно.

Санкції за запуск паперових ліхтариків передбачені новим проектом закону №6280, який Кабмін днями зареєстрував у парламенті. Окрім паперових ліхтариків, документ забороняє також запуск у повітря з допомогою вогню будь-яких інших об’єктів, окрім повітряних куль.

Якщо ж літаюча іграшка призвела до пожежі, порушнику загрожує ще жорсткіше покарання:

для простих українців – штраф на суму від 4590 до 15300 грн;

для посадовців – від 10700 до 30600 грн.

Згідно із запропонованим урядом законопроектом, запускати «китайські ліхтарики», та інші літаючі об’єкти з використанням відкритого вогню забороняється:

у населених пунктах;

поблизу полів, пасовищ, боліт, лісів та торф’яників;

поблизу територій, що входять до заповідного фонду;

поруч з об’єктами, які вважаються потенційно небезпечними.

Якщо закон буде прийнято, право складати адміністративні протоколи на правопорушників отримають Національна поліція, Держекоінспекція, Державне агентство лісових ресурсів України та ДСНС.

Варто зазначити, що повітряні ліхтарики вже давно стали забороненою розвагою у багатьох країнах світу. Через потенційну небезпечність для довкілля їх заборонили у Німеччині, Австрії, Іспанії, кількох штатах США та Австралії. А в Бразилії за такий проступок навіть можна потрапити за ґрати на термін до 3 років.