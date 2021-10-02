От 7 до почти 14 гривен: известна цена на газ для украинцев на всю зиму

Кабинету министров наконец то удалось договориться с «Нафтогазом» и обеспечить более приемлемые условия газоснабжения для отечественных теплокоммунэнерго. 30 сентября украинский газовый гигант подписал меморандум с правительством и органами местной власти, зафиксировав свои тарифы на весь отопительный сезон 2021-2022 годов.





По этому соглашению местные газовики смогут до конца апреля 2022 года покупать газ для бытовых потребителей по цене всего 7,42 грн за кубометр. В тарифе естественно не учтена стоимость транспортировки ресурса и его распределения. В то же время бюджетные организации будут получать газ по тарифу 13,65 грн за «куб», без стоимости доставки и распределения, и без учета НДС.

Такие цены отечественного газопоставщика вполне приемлемы. Особенно если сравнить их с актуальной стоимостью газа в европейских хабах, которая уже пересекла границу в 30 грн за 1 куб. м.

Хорошие новости касательно тарифов потребителям на днях сообщила ассоциация «Укртеплокоммунэнерго».

«В наступающем отопительном сезоне тарифы на газ останутся на том же уровне, что и в прошлом году. Государство пообещало поддержать ТКЭ и направить в местные бюджеты средства на нужды тепловиков», – сообщили в ассоциации.

По данным «Укртеплокоммунэнерго», местным ТКЭ, кроме гарантированно низких тарифов, позволят оплачивать полученный газ с отсрочкой до 45 дней. Меж тем до 15 октября разблокируют счета всех предприятий теплоснабжения, которые были заморожены из-за долгов за газ и его транспортировку. То есть около 60 газовых компаний смогут возобновить свою работу по крайней мере на срок отопительного сезона 2021/2022.

Однако даже при таких условиях тепловики считают, что не все их интересы были учтены в договоре. Ведь президент обещал украинским ТКЭ, что меморандум о взаимопонимании будет подписан минимум на 3 года. Но в результате соглашение заключили только на срок в один отопительный сезон. Поэтому покой теплокоммунэнерго будет недолгим, а тарифы на отопительный сезон 2022/23 даже для самих тепловиков останется загадкой вплоть до следующей осени.